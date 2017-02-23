Иракские военные полностью освободили аэропорт Мосула от ИГ

PanARMENIAN.Net - Иракские войска установили контроль над всей территорией аэропорта иракского города Мосул. Он считался одим из важнейших стратегических объектов в борьбе за контроль над городом, западную часть которого удерживают джихадисты экстремистской группировки «Исламское государство».

О начале штурма аэропорта Мосула и близлежащей военной базы аль-Газлани иракскими войсками стало известно утром 23 февраля. Операция проходила при поддержке международной коалиции во главе с США.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта почти полностью уничтожена исламистами, однако контроль над территорией аэропорта позволит правительственным войскам блокировать возможный подход подкрепления исламистов с юга, передает BBC.

19 февраля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части Мосула, контролируемой ИГ. По его словам, первоочередная задача — спасение из рук террористов мирных жителей.

Наземная военная операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней принимают участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляет воздушную и артиллерийскую поддержку. К 18 января 2017-го военные полностью освободили восточную часть города.

Более 100 тысяч человек покинули свои дома в районе Мосула. Представители ООН предупреждают, что эта цифра, вероятно, будет возрастать по мере продвижения проправительственных сил вглубь города.