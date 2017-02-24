В Армению по внутреннему паспорту прибыли первые 27 россиян

PanARMENIAN.Net - 23 февраля в Армению по внутренним паспортам прибыли первые граждане РФ.

В ереванский аэропорт «Звартноц» прибыло 20 российских граждан, а в гюмрийский «Ширак» - 7 россиян.

Отмечается, что разрешение на въезд в Армению по внутренним паспортам будет способствовать развитию туризма.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян пояснил, как будет действовать соглашение о безвизовых поездках, в соответствии с которым граждане России могут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам. «По внутренним паспортам в Армению могут въезжать только прилетающие из России через аэропорты «Звартноц» и «Ширак» граждане Российской Федерации», - сказал Тигран Балаян

Между Россией и Арменией действует безвизовый режим, однако для въезда в Армению россиянам нужен был загранпаспорт. Теперь россияне смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам. В 2015 году Армению посетили 1.2 млн иностранных туристов, из которых около 500 тысяч - россияне.