В Армению по внутреннему паспорту прибыли первые 27 россиян
24 февраля 2017 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - 23 февраля в Армению по внутренним паспортам прибыли первые граждане РФ.
В ереванский аэропорт «Звартноц» прибыло 20 российских граждан, а в гюмрийский «Ширак» - 7 россиян.
Отмечается, что разрешение на въезд в Армению по внутренним паспортам будет способствовать развитию туризма.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян пояснил, как будет действовать соглашение о безвизовых поездках, в соответствии с которым граждане России могут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам. «По внутренним паспортам в Армению могут въезжать только прилетающие из России через аэропорты «Звартноц» и «Ширак» граждане Российской Федерации», - сказал Тигран Балаян
Между Россией и Арменией действует безвизовый режим, однако для въезда в Армению россиянам нужен был загранпаспорт. Теперь россияне смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам. В 2015 году Армению посетили 1.2 млн иностранных туристов, из которых около 500 тысяч - россияне.
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