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Одна из структур Google обвинила Uber в краже технологий для беспилотных автомобилей

Одна из структур Google обвинила Uber в краже технологий для беспилотных автомобилей
24 февраля 2017 - 14:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Waymo — структура Google, разрабатывающая средства управления беспилотным автомобилем, — подала в суд на Uber и ее стартап Otto, обвинив их в использовании украденной технологии.

Иск был направлен 23 февраля в окружной суд Сан-Франциско. В документе утверждается, что команда инженеров, работавшая на Google, украла разработки лидара — лазерного датчика, который обеспечивает автомобилю ориентацию относительно окружающих объектов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Business Insider.

«Отто и Uber взяли интеллектуальную собственность Waymo таким образом, что позволило им избежать рисков, потерь времени и средств на самостоятельную разработку своих собственных технологий», — подчеркивается в иске. В денежном выражении истец оценивает ущерб от кражи в более чем полмиллиарда долларов.

В качестве фигуранта дела упоминается один из первых членов команды, работавшей над беспилотником Google, — Энтони Левандовски.

После девяти лет работы, в январе 2016 года, он основал Otto. Шесть месяцев спустя Uber купил Otto за 680 миллионов долларов.

Истец утверждает, что за шесть недель до ухода из Google Левандовски скачал более 14 тысяч конфиденциальных файлов с информацией о разработках Waymo. Как отмечает истец, он узнал о краже, когда его адрес был случайно скопирован в электронное письмо с чертежами платы лидара Uber, «имеющей поразительное сходство» с разработками Waymo.

Uber заявила, что ознакомилась с обвинениями и «внимательно рассмотрит» этот вопрос.

Ссылки по теме:
AFP. Alphabet accuses Uber of stealing self-driving car technology
Lenta.ru: Google обвинил Uber в краже применяемой в беспилотном автомобиле технологии
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