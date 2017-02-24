Армянские и турецкие издатели в Стамбуле договорились наладить контакты
24 февраля 2017 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В Стамбуле состоялась встреча издателей Армении и Турции. Встреча была организована при сотрудничестве Союза издателей Турции и армянского издательства «Антарес», сообщает Ermenihaber.am.
В рамках проекта по содействию процессу нормализации отношений Армении и Турции группа ведущих армянских издателей встретилась в Турции с издателями, занимающимися авторскими правами агентами, переводчиками и представителями НПО.
На встрече с вводным словом выступили президент Союза издателей в Турции Метин Джелал и генсек Огюр Акын.
Затем редактор армянских изданий действующего в Турции армянского издательства «Аракс» Севан Дейирменджян представил доклад об истории армянского книгопечатания, а также роли издательства «Аракс» в современном армянском издательском деле.
Руководитель издательского отдела холдинга «Антарес» Рипсиме Maдоян отметила, что армяне и турки, как вековые соседи, просто обязаны знать друг о друге все.
«Литература не признает ни границ, ни ворот. Данная программа поможет нам лучше узнать друг друга, наладить профессиональные контакты и совместно двигаться вперед», – отметила Рипсиме Maдоян.
Глава холдинга «Антарес» Армен Мартиросян в свою очередь рассказал о фонде, основанном с целью стимулирования издательского дела, переводах, осуществляемых с армянского языка на другие языки при поддержке данного фонда и государства.
С речами выступили также директор Института литературы Армении Аркемник Никогосян, представитель издательства «Зангак» Артур Месропян, представитель издательства «Эдит Принт» Шаварш Карапетян и Самвел Гаспарян из издательства «Арег».
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