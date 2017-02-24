Мощный взрыв в пригороде сирийского Эль-Баба унес жизни 48 человек

PanARMENIAN.Net - Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) совершили теракт в западном пригороде Эль-Баба в провинции Алеппо. В результате взрыва погибли 48 человек, есть раненые, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Ранее телестанция Al Jazeera сообщила о почти 30 погибших. По ее информации, террорист-смертник подорвался в автомобиле рано утром 24 февраля. Теракт был нацелен на представителей «Сирийской свободной армии» (ССА).

23 февраля официальный представитель ССА сообщил, что город Эль-Баб полностью освобожден от боевиков ИГ.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета Безопасности заявил, что около 300 мирных жителей погибли в результате авиаударов, терактов и столкновений в сирийских городах Ракка и Эль-Баб.По его словам, мирные жители также гибнут от рук боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), которые расстреливают людей, пытающихся бежать в районы, контролируемые сирийской оппозицией. Последние иногда «открывают огонь по мирным жителям, принимая их за членов ИГ», сообщил О'Брайен.