136 граждан Турции с дипломатическими паспортами попросили убежища в Германии
24 февраля 2017 - 16:24 AMT
PanARMENIAN.Net - 136 граждан Турции с дипломатическими паспортами попросили убежища в Германии после попытки переворота в июле 2016 года. Такие данные приводит МВД Германии.
Речь идет о дипломатах, военнослужащих и членах их семей. Более детальных сведений о том, сколько именно дипломатов и военных подали прошения, не приводится, пишет Meduza со ссылкой на AFP.
В Турции в ночь на 16 июля 2016 года произошел военный мятеж, участники которого попытались захватить власть в стране. В ходе столкновений в Стамбуле, Анкаре и других городах погибли более 300 человек. К утру переворот был подавлен. После переворота в Турции было введено чрезвычайное положение. Более 40 тысяч человек были арестованы, более 100 тысяч человек были уволены; несколько десятков СМИ были закрыты.
Власти Турции обвинили в организации переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США, и его сторонников. Анкара, в частности, потребовала у властей ФРГ экстрадировать людей, подозреваемых в связях с «гюленистами».
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