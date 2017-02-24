Патриарх Грузии - премьеру Армении: Есть большой потенциал развития двухсторонних отношений

PanARMENIAN.Net - Находящийся с официальным визитом в Грузии премьер-министр Армении Карен Карапетян встретился со Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Католикос-Патриарх всея Грузии выразил уверенность, что будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению связей между двумя дружественными народами.

«Грузинский и армянский народы имеют вековые братские и дружественные отношения, а сотрудничество двух наших церквей строится на основе теплых и добрососедских отношений. Правительства двух стран должны делать все возможное для развития сотрудничества и обеспечения дружбы народов. Мы рады, что сегодня армянская культура процветает, одновременно мы не должны удовлетворяться прошлым, всем тем, что мы сделали прежде, а должны думать о том, что сделать, чтобы обеспечить благоденствие наших народов», – отметил Католикос-Патриарх всея Грузии.

Карапетян в свою очередь поблагодарил Илию Второго за прием и передал ему слова уважения и теплые приветствия президента РА Сержа Саргсяна и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго.

Глава армянского правительства выразил удовлетворение итогами состоявшихся в рамках визита переговоров с грузинскими коллегами и отметил, что был обсужден широкий круг вопросов, касающихся углубления и укрепления как экономических, так и культурных отношений.

«У нас есть большой потенциал дальнейшего развития сотрудничества между двумя братскими государствами, для реализации которого мы готовы осуществить необходимые шаги», – отметил премьер Армении.

На встрече была отмечена важная роль Армянской Апостольской Церкви и Грузинской Православной Церкви в жизни армянского и грузинского народов и двух государств.