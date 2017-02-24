«Манчестер Юнайтед» встретится с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы

PanARMENIAN.Net - Английский «Манчестер Юнайтед», где играет полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с российским «Ростовом».

Жеребьевка турнира прошла 24 февраля в швейцарском Ньоне.

Главным тренером российского клуба - будущего соперника «МЮ» - является Иван Данильянц.

Остальные пары 1/8 Лиги Европы УЕФА : Сельта (Испания)-Краснодар; АПОЕЛ (Кипр) – Андерлехт (Бельгия); Шальке (Германия) - Боруссия Менхенгладбах (Германия); Лион (Франция) - Рома (Италия); Олимпиакос (Греция) –Бешикташ (Турция); Гент (Бельгия)-Генк (Бельгия); Копенгаген (Дания) – «Аякс» (Нидерланды).

Первые матчи 1/8 состоятся 9 марта, ответные - 16 марта.

Ранее английский клуб «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл французский «Сент-Этьен» со счетом 1:0 в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Единственный гол в игре забил полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян (17-я минута). Армянский хавбек потянул мышцу ноги и был заменен в первом тайме после того, как забил гол. На 63-й минуте защитник «МЮ» Эрик Байи за две желтые карточки был удален с поля.