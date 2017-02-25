Генриху Мхитаряну присудили спецприз «Айкян» за большой вклад в развитие армянского футбола

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян награжден специальным призом «Айкян-2016» за большой вклад в дело развития армянского футбола и популяризацию армянского спорта. Об этом стало известно на вручении премий лауреатам конкурса «Айкян» вечером 24 февраля.

Церемония вручения премий проходила в Национальном Академическом театре оперы и балета имени Ал. Спендиаряна в присутствии президента Армении Сержа Саргсяна, сообщает пресс-служба главы армянского государства.

«Я не верю тем словам, которые особенно родители любят говорить детям, что плохой пример заразителен. Это не так. Хороший пример намного более заразителен и мы должны суметь, обязательно, эти хорошие примеры превратить в предмет стремления других, критерий стремлений», - сказал глава Армении, поздравляя победителей.

Мхитарян на церемонии не присутствовал, спортсмен находится в расположении английской команды.

Цель конкурса «Айкян» – выявлять, оценивать личности, структуры, которые в течение года имели значительное участие в молодёжной сфере. Ставший уже традиционным конкурс Молодёжного фонда Армении «Айкян» в 2016 году был посвящен 25-летию создания Вооруженных сил РА.

Премии «Айкян-2016» присуждены в ряде номинаций: «Лучший студенческий орган самоуправления», «Лучший председатель студенческого органа самоуправления», «Лучший областной студенческий орган самоуправления», «Лучшая молодёжная общественная организация в городе Ереван», «Лучшая молодёжная общественная организация в области», «Самобытный молодёжный проект», «Лучшая молодёжная международная программа», «Лучшая молодёжная программа», «Лучший военно-патриотический проект», «Лучшее молодёжное научное достижение».

Специальные призы помимо Мхитаряна, присуждены также Артуру Алексаняну за значительный вклад и преданность делу развития спорта; Константину Енкояну за инициативу научного мероприятия «Нобелевские дни в Ереване»; Тиграну Кочаряну за организацию в Армении в 2016 году мирового первенства интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» и развитие интеллектуального движения; организации «Объединённая программа ООН по борьбе со СПИД/ВИЧ» в номинации «Международная организация, оказавшая наибольшую помощь молодёжной сфере»;

Специальная премия «Айкян-2016» вручена также 47 военнослужащим, награждённым в 2016 году орденами «Боевой крест» 1-ой и 2-ой степени.

Лауреаты премий «Айкян», кроме символической статуэтки, получили также армянские планшеты «АрмТаб».