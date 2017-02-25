Минобороны НКР: Азербайджан предпринял попытку нападения, у армянской стороны потерь нет
25 февраля 2017 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 февраля около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник (ВС Азербайджана) был отброшен на исходные позиции, неся потери.
В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории.
С карабахской стороны потерь и раненых нет.
В то же время, согласно предоставленным АО данным, на восточном направлении замечено скопление сил противника и передислокация военной техники.
Передовые подразделения Армии обороны НКР уверенно контролируют ситуацию по всему периметру линии соприкосновения и готовы дать достойный ответ на любую провокацию противника.
Ранее сообщалось, что начиная с утра 24 февраля ВС Азербайджана из разнокалиберных минометов, в том числе из 120 мм, а также из пушек Д-44 продолжили в северном направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушать режим перемирия. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах. Наиболее интенсивные нарушения Азербайджаном режима перемирия были зарегистрированы в промежуток времени с 10:00 по 11:30 (по ереванскому времени). В общей сложности ВС Азербайджана выпустили 50 снарядов, 36 из них – из пушки Д-44, 14 – из минометов.
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Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
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