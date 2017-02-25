Конгрессмен Шифф: Необходимо увеличить давление на Азербайджан

PanARMENIAN.Net - Конгрессмен Адам Шифф, говоря о внутренней и внешней политике нынешней администрации Белого дома, представил возможное влияние различных вопросов на Армению, передает «Голос Америки».

Говоря о нынешнем этапе урегулирования карабахского конфликта, Шифф подчеркнул, что все случаи нарушения режима прекращения огня непозволительны.

«Необходимо увеличить давление на Азербайджана, чтобы снизить его антиармянские проявления»,- сказал он, добавив, что он выступает за установление механизмов мониторинга по всему периметру линии соприкосновения огня.

Шифф прогнозировал, что в ходе правления президента США Дональда Трампа повышение роли Конгресса. По его словам, как демократы, так и республиканцы желают, по возможности, ограничить принятые президентом решения.

«К примеру, Конгресс против, чтобы президент ограничил санкции в отношении России. Проводимая Россией политика беспокоит многих. Речь касается как внутренних, так и внешних вопросов. Следующая важная задача заключается в вопросах по защите прав человека. Во многих случаях позиции администрации и Конгресса не совпадают», - сказал он.

Адам Шифф отметил, что занимающаяся в Конгрессе армянскими вопросами комиссия приложит все усилия, чтобы у США были активные экономические отношения с Арменией, снизив, таким образом, экономическую и политическую зависимость РА от России.

«Нынешняя администрация не выразила еще четкой позиции по части отношений со странами Южно-Кавказского региона. Я беспокоюсь, что у семьи президента есть бизнес интересы в Турции и Азербайджане. Надеемся, что президент примет решения, опираясь на отношения со всеми странами», - сказал он.

Офис Шиффа ежедневно получает множество звонков от граждан, в том числе, от армян. «Осуществляемые в эмиграционные сфере реформы отрицательно скажутся также на многих армян. В частности на тех, которые прибывают в США из 7 стран для которых введен запрет. Мы продолжим помогать беженцам, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями, проживающими в СПА», - сказал конгрессмен.

Ранее сообщалось, что после указа о мигрантах, подписанного президентом США Дональдом Трампом в конце января, некоторые христиане из 7 преимущественно мусульманских стран, оказавшихся в списке, не смогли въехать в США.одна семья из христианских армян из Ирана, планирующая обосноваться в Лос-Анджелесе, не смогла попасть в США, пишет Southern California Public Radio.Армянин по происхождению, бизнесмен Джордж Арутюнян, обосновавшийся в Глендейле около 30 лет назад, ожидал семью своего брата из Ирана, которая должна была прибыть в Лос-Анджелес 4 февраля.Однако после указа Трампа армянская семья получила плохие вести: их визы в Австрию, которая должна была стать первым этапом их путешествия, были аннулированы.