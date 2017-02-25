Конгрессмен Шифф: Необходимо увеличить давление на Азербайджан
25 февраля 2017 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Конгрессмен Адам Шифф, говоря о внутренней и внешней политике нынешней администрации Белого дома, представил возможное влияние различных вопросов на Армению, передает «Голос Америки».
Говоря о нынешнем этапе урегулирования карабахского конфликта, Шифф подчеркнул, что все случаи нарушения режима прекращения огня непозволительны.
«Необходимо увеличить давление на Азербайджана, чтобы снизить его антиармянские проявления»,- сказал он, добавив, что он выступает за установление механизмов мониторинга по всему периметру линии соприкосновения огня.
Шифф прогнозировал, что в ходе правления президента США Дональда Трампа повышение роли Конгресса. По его словам, как демократы, так и республиканцы желают, по возможности, ограничить принятые президентом решения.
«К примеру, Конгресс против, чтобы президент ограничил санкции в отношении России. Проводимая Россией политика беспокоит многих. Речь касается как внутренних, так и внешних вопросов. Следующая важная задача заключается в вопросах по защите прав человека. Во многих случаях позиции администрации и Конгресса не совпадают», - сказал он.
Адам Шифф отметил, что занимающаяся в Конгрессе армянскими вопросами комиссия приложит все усилия, чтобы у США были активные экономические отношения с Арменией, снизив, таким образом, экономическую и политическую зависимость РА от России.
«Нынешняя администрация не выразила еще четкой позиции по части отношений со странами Южно-Кавказского региона. Я беспокоюсь, что у семьи президента есть бизнес интересы в Турции и Азербайджане. Надеемся, что президент примет решения, опираясь на отношения со всеми странами», - сказал он.
Офис Шиффа ежедневно получает множество звонков от граждан, в том числе, от армян. «Осуществляемые в эмиграционные сфере реформы отрицательно скажутся также на многих армян. В частности на тех, которые прибывают в США из 7 стран для которых введен запрет. Мы продолжим помогать беженцам, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями, проживающими в СПА», - сказал конгрессмен.
Ранее сообщалось, что после указа о мигрантах, подписанного президентом США Дональдом Трампом в конце января, некоторые христиане из 7 преимущественно мусульманских стран, оказавшихся в списке, не смогли въехать в США.одна семья из христианских армян из Ирана, планирующая обосноваться в Лос-Анджелесе, не смогла попасть в США, пишет Southern California Public Radio.Армянин по происхождению, бизнесмен Джордж Арутюнян, обосновавшийся в Глендейле около 30 лет назад, ожидал семью своего брата из Ирана, которая должна была прибыть в Лос-Анджелес 4 февраля.Однако после указа Трампа армянская семья получила плохие вести: их визы в Австрию, которая должна была стать первым этапом их путешествия, были аннулированы.
Самое значимое
Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
«Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал Командос
Partner news
Последние новости
МИД РА: Армения уведомила Минскую группу ОБСЕ о попытке атаки со стороны ВС Азербайджана «Азербайджан инициирует целенаправленную провокацию на линии соприкосновения с Арцахом, Армия обороны НКР пресекла попытку атаки»,- написал Балаян
Берлин призвал США и Россию к прямым переговорам По мнению властей ФРГ, Вашингтон и Москва должны вести переговоры о ядерном разоружении, а не общаться через соцсети и СМИ.
Пресс-секретарь МО Армении: В настоящее время на линии соприкоснвоения в Карабахе спокойно «В данный момент ситуация на границе спокойная, выстрелов практически нет», - отметил Ованнисян.
Смертники подорвали себя в сирийском городе Хомс: Десятки погибших «Взрывы осуществили по меньшей мере шесть смертников, которые совершили самоподрыв у здания службы госбезопасности и у здания военной разведки», - заявил глава правозащитного центра Рами Абдель Рахман