Проблемы в Facebook: Ряд пользователей заблакирован по неизвестным причинам
25 февраля 2017 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Facebook выводит ряд пользователей с их персональных страниц и блакируед вход в аккаунт. Вероятнее всего, это происходит в результате неполадок на сайте.
Одни пользователи получают странные сообщения, согласно которым вся их переписка удалена, так как содержала спам, других Facebook перенаправляет на страницу регистрации сайта, после чего они не могут попасть на свою страницу, пишет The Independent.
Также встречаются случаи, когда пользователи обнаруживают, что якобы их профиль подвергся хакерской атаке, и пароль изменен. Но, фактически, проблемы в системе безопасности сайта, в результате чего Facebook без какой-либо причины блокирует доступ некоторых пользователей.
Отмечается, что многие пользователи во всем мире столкнулись с этой проблемой. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Европе и на Восточном побережье США, однако, скорее всего, это зависит от часового пояса, и проблема доберется до Азии и Западного побережья США.
В Армении также ряд пользователей с ночи 25 февраля не может получить доступ с своим профилям, однако через некоторое время проблему удается устранить.
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