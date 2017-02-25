Минобороны Армении: Ответственность за эскалацию на линии соприкосновения будет нести Баку
25 февраля 2017 - 12:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Всю ответственность за последствия эскалации напряжения на линии карабахско-азербайджанской линии соприкосновения будет нести военно-политическое руководство Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
«ВС Азербайджана в ночь с 24 на 25 февраля, предприняв очередную атаку на передовые подразделения Армии обороны Республики Арцах, были отброшены на исходные позиции и понесли потери», – написал на своей странице в социальной сети Facebook Арцрун Ованнисян.
«Уже в течение нескольких дней военно-политическое руководство Азербайджана обостряет ситуацию на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и распространяет дезинформацию. После понесенных минувшей ночью потерь азербайджанское руководство, вновь дезориентируя собственный народ и международное сообщество, говорит об «атаках» армянской стороны.
Армянская сторона соблюдает режим прекращения огня и призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от шагов по дальнейшему обострению ситуации. Всю ответственность за последствия эскалации напряжения на линии соприкосновения будет нести военно-политическое руководство Азербайджана», – подчеркнул Ованнисян.
25 февраля, около 03:00 и 04:00 по ереванскому времени, в юго-восточном и восточном направлениях линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил ВС Азербайджана, перейдя к наступательным действиям с использованием соответствующей техники и потерпев абсолютное фиаско, по привычке, неудачно попытались приписать свои действия арцахской стороне. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). В частности, 25 февраля военное ведомство Азербайджана распространило сообщение, отметив, что, якобы, арцахские силы с целью улучшения своих позиций перешли к наступательным действиям. При этом Минобороны Азербайджана не забыло упомянуть также, что в ходе «оборонительных боев» азербайджанские ВС понесли потери. Пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики заявляет, что вышеотмеченное не имеет никакого отношения к реальности. «Более того, здесь возникает очень простой вопрос, ответ на который оставляем азербайджанскому агитпропу: как может обороняющаяся сторона оставить погибших в нейтральной зоне?» – говорится в заявлении Армии обороны НКР.
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Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
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