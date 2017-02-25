Американский эксперт: Новая вспышка насилия на Кавказе может поставить под угрозу отношения Вашингтона с Москвой, Анкарой и Тегераном
25 февраля 2017 - 14:54 AMT
PanARMENIAN.Net - США следует взаимодействовать с Россией в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха. Такое мнение выразил эксперт нью-йоркского Совета по международным делам профессор Кэри Кавано, ранее занимавший пост спецпредставителя США по урегулированию конфликтов в Евразии.
В меморандуме, распространенном 23 февраля Центром по предотвращению конфликтов при Совете по международным делам, он предостерег, что новая вспышка насилия на Южном Кавказе может поставить под угрозу отношения Вашингтона с Москвой, Анкарой и Тегераном.
«Президент США (Дональд –ред.) Трамп уже заявлял о намерении взаимодействовать с Россией, - отметил собеседник. - Совместные действия в том, что касается урегулирования в Нагорном Карабахе, могли бы стать отправной точкой для дальнейших усилий двух стран в других областях».
Меморандум содержит рекомендацию, адресованную администрации США, активнее контактировать с Россией в рамках Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
«Это наиболее предпочтительная площадка для американо-российского партнерства, где обе стороны содействуют достижению общих, не подвергаемых сомнению целей: минимизации возможности возникновения вооруженного конфликта и мирному урегулированию», - полагает Кавано, являвшийся в 1999-2001 годах сопредседателем Минской группы ОБСЕ.
«Неверно было бы считать, что Минский процесс не дал результатов, - подчеркнул он. - Тот факт, что в последнее время не было крупномасштабного конфликта, говорит сам за себя».
Эксперт уверен в необходимости применить на практике ранее согласованные меры по укреплению доверия и безопасности в регионе, в частности увеличить число наблюдателей от ОБСЕ и создать независимый механизм для расследования инцидентов на линии соприкосновения сторон, что поможет сократить число нарушений соглашения о прекращении огня.
«Урегулирование этого конфликта отвечает интересам всех», - добавил Кавано, передает ТАСС.
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