Американский эксперт: Новая вспышка насилия на Кавказе может поставить под угрозу отношения Вашингтона с Москвой, Анкарой и Тегераном

PanARMENIAN.Net - США следует взаимодействовать с Россией в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха. Такое мнение выразил эксперт нью-йоркского Совета по международным делам профессор Кэри Кавано, ранее занимавший пост спецпредставителя США по урегулированию конфликтов в Евразии.

В меморандуме, распространенном 23 февраля Центром по предотвращению конфликтов при Совете по международным делам, он предостерег, что новая вспышка насилия на Южном Кавказе может поставить под угрозу отношения Вашингтона с Москвой, Анкарой и Тегераном.

«Президент США (Дональд –ред.) Трамп уже заявлял о намерении взаимодействовать с Россией, - отметил собеседник. - Совместные действия в том, что касается урегулирования в Нагорном Карабахе, могли бы стать отправной точкой для дальнейших усилий двух стран в других областях».

Меморандум содержит рекомендацию, адресованную администрации США, активнее контактировать с Россией в рамках Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Это наиболее предпочтительная площадка для американо-российского партнерства, где обе стороны содействуют достижению общих, не подвергаемых сомнению целей: минимизации возможности возникновения вооруженного конфликта и мирному урегулированию», - полагает Кавано, являвшийся в 1999-2001 годах сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

«Неверно было бы считать, что Минский процесс не дал результатов, - подчеркнул он. - Тот факт, что в последнее время не было крупномасштабного конфликта, говорит сам за себя».

Эксперт уверен в необходимости применить на практике ранее согласованные меры по укреплению доверия и безопасности в регионе, в частности увеличить число наблюдателей от ОБСЕ и создать независимый механизм для расследования инцидентов на линии соприкосновения сторон, что поможет сократить число нарушений соглашения о прекращении огня.

«Урегулирование этого конфликта отвечает интересам всех», - добавил Кавано, передает ТАСС.

В ночь на 25 февраля на линии соприкоснвоеняи карабахско-азербайджанских ВС произошло обострение. По соодщению Минобороны Арцаха, около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.

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