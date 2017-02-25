Премьер Армении: За 4 месяца из системы Комитета госдоходов уволены или перешли на другую работу 258 сотрудников

PanARMENIAN.Net - В течение последних 4 месяцев в результате оптимизации системы Комитета государственных доходов Армении перешли на другую работу либо были уволены 258 сотрудников. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

«Во время своей первой встречи с аппаратом КГД я отметил, что сегодня перед Комитетом поставлены серьезные задачи и с нами продолжат работать все те, чьи профессиональные качества будут соответствовать новым требованиям», – отметил Карапетян.

Карапетян сообщил также, что за ноябрь-декабрь 2016 года налоговые и таможенные сборы превзошли показатели за аналогичный период 2015 года на 9.4% и 2.5% соответственно.