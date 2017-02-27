Пакистанская компания договорилась о передаче Азербайджану технологий по производству ручных гранатометов
27 февраля 2017 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Пакистанская компания GIDS (Global Industrial & Defence Solutions) заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области оснащения сухопутных войск, военно-морских сил и внутренних войск. Об этом заявил глава компании отставной генерал-майор Тариг Джаваид.
«Мы поставляем внутренним войскам каски, дымовые шашки. Что касается ВМС и сухопутных войск, у нас уже имеются контракты, и мы ждем подтверждения от вышестоящих чинов обеих стран», — заявил Джаваид, передает haqqin.az со ссылкой на Report.
Глава GIDS также сообщил о заинтересованности в передаче Азербайджану технологий по производству ручных гранатометов: «Со стороны Министерства оборонной промышленности Азербайджана есть определенная договоренность по этому поводу».
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