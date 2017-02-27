Карапетян призвал диаспору консолидироваться во имя Армении

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян выступил с обращением к армянской диаспоре и призвал всех, кто не равнодушен к будущему Армении, принять участие в построении будущего страны.

«Армения и диаспора - это две половинки одного целого, с единой историей и судьбой, связанные чувством беспокойства за будущее родины. Мы несем ответственность за судьбу друг друга, и должны объединить силы, удвоить возможности», - сказал премьер, призывая армян диаспоры занять свою нишу в мире.

«У нас нет другого варианта, кроме как построить хорошую страну», - заявил Карапетян.

По словам премьера, пришло время признать, что изменить ситуацию армяне могут лишь, опираясь на собственные силы. Он напоминает, что на пути достижения независимости Армения фиксировала не только удачи, но и делала ошибки, обусловленные субъективными и объективными причинами.

«Мы осознали наши ошибки, и не имеем права допустить новые», - отметил он.

Карапетян выразил уверенность, что геополитическое расположение Армении и нынешние общемировые вызовы просто обязывают армян быть грамотнее и использовать свои имеющиеся конкурентные преимущества.

«Наше богатство сегодня измеряется не нефтью и газом, а человеческим потенциалом Армении, диаспоры и арцаха», - отметил премьер.

Он заявил, что правительство инициирует реформы и для достижения цели определило для себя формулу: «Команда из патриотов, умный менеджмент и программы, которые станут локомотивом для качественных изменений в стране».

«Мы приглашаем управленцев из диаспоры, наших соотечественников - именитых представителей культуры, науки и образования, стать участником проводимых реформ в Армении, в первую очередь, для того, чтобы внести новую культуру управления в страну и использовать потенциал лучших специалистов во благо общеармянских целей», - подчеркнул премьер.

По мнению главы правительства, будет огромной ошибкой не воспользоваться потенциалом армянской диаспоры.

По его словам, при непосредственном участии диаспоры, Армения уже в скором времени сможет зафиксировать результаты в ключевых для страны сферах, и повысить ее узнаваемость в мире.

«Вне зависимости от того, в какой стране проживает армянин, он живет в размышлениях об Армении. Исходя из этого, нужно сделать все возможное для объединения сил и построения совместного будущего», - сказал Карапетян. «Будьте уверены: наилучшей страной для армян будет Армения», - отметил премьер.

По его словам, каждый человек, который обеспокоен будущим Армении, может привнести свой вклад в построение будущего страны, «вне зависимости от партийной и социальной принадлежности и места жительства».

«У нас общая идея, вокруг нее мы должны собраться и консолидировать ресурсы на пути построения сильной, открытой и современной, но консервативной в части сохранения исторических ценностей и традиций - гордой Армении. Призываю совместными усилиями создать такую родину, чтобы в любой точке мира мы бы с гордостью назвали себя армянами», - заключил Карапетян.

Ранее сообщалось, чтов случае победы на парламентских выборах кандидатом в премьер-министры от Республиканской партии Армении (РПА) станет действующий премьер Карен Карапетян. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-председатель РПА Армен Ашотян.