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Авторитетный журнал Global Finance признал Америабанк лучшим инвестиционным банком Армении

Авторитетный журнал Global Finance признал Америабанк лучшим инвестиционным банком Армении
27 февраля 2017 - 17:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Авторитетный журнал Global Finance признал Америабанк лучшим инвестиционным банком Армении 2017 года.

Редакторы журнала выбрали победителей, руководствуясь рядом критериев, в числе которых доля на рынке, количество и объём сделок, качество обслуживания, предоставляемые консалтинговые услуги, структура сделок, инновации, ценообразование и прочее.

ЗАО «Америабанк» является универсальным банком, которое предоставляет инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Это первый инвестиционный банк в Армении, который начиная с 2007 года, предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг.

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