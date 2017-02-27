Авторитетный журнал Global Finance признал Америабанк лучшим инвестиционным банком Армении
27 февраля 2017 - 17:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Авторитетный журнал Global Finance признал Америабанк лучшим инвестиционным банком Армении 2017 года.
Редакторы журнала выбрали победителей, руководствуясь рядом критериев, в числе которых доля на рынке, количество и объём сделок, качество обслуживания, предоставляемые консалтинговые услуги, структура сделок, инновации, ценообразование и прочее.
ЗАО «Америабанк» является универсальным банком, которое предоставляет инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Это первый инвестиционный банк в Армении, который начиная с 2007 года, предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг.
Самое значимое
Инвестиции пойдут на строительство консервного завода, скотобоен, расширение тепличного хозяйства, разбивку садов, реорганизацию производства коньяка и пр
Этот показатель стал рекордным с 2006 года. Самый низкий показатель в течение последних десяти лет был зафиксирован в 2009 году - всего $697 млн, самый высокий - в 2014 году - $1.547 млрд
Теперь компании и физические лица Армении, которые хотят воспользоваться банковскими услугами, приобрести недвижимость или вести бизнес в Калифорнии, будут иметь надежного партнера в лице банка Golden State Bank
Министерство сельского хозяйства Армении анализирует все программы, которые реализуются при содействии государства.
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