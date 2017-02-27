Минобороны НКР: Тела азербайджанских диверсантов эвакуированы из нейтральной зоны
27 февраля 2017 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В соответствии с договоренностью, достигнутой между сторонами при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 27 февраля в 17:00 по ереванскому времени при участии Международного комитета Красного креста и полевых помощников личного представителя действующего председателя ОБСЕ был завершен процесс эвакуации тел азербайджанских диверсантов из нейтральной зоны.
Ранее в Минобороне НКР сообщили, что 26 февраля этот процесс не состоялся по вине не арцахской, а азербайджанской стороны, поскольку последняя нарушила предварительные договоренности, достигнутые в ходе переговоров.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Арцаха, эвакуация была произведена в соответствии с достигнутой 25 февраля договоренностью, то ест именно так, как изначально настаивала карабахская сторона.
25 февраля около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.
Самое значимое
Армянская полиция обнародовала на своем сайте предварительный список избирателей в преддверии намеченных на 2 апреля выборов в Национальное Собрание.
Учитывая, что материалы содержат признаки преступления, предусмотренного пп. 1 и 2 ч.2 ст. 133 УК РА, 17 февраля в следственном отделе Абовяна следственного управления по Котайкской области СК РА было возбуждено уголовное дело
По ее словам, согласно изменениям в законе, иностранные граждане смогут въехать в Армению по внутренним паспортам, что способствует развитию туризма
Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства 16 февраля объявил о начале программы «Чистая Армения».
Partner news
Самое читаемое в разделе
СК Армении возбудил уголовное дело по факту агрессии Азербайджана и нарушении норм международного права
Сюжет
Последние новости
Разработчики создали приложение, позволяющее скрыть эмоции от Facebook В сети появилось расширение для браузеров Go Rando, не позволяющее Facebook распознать реакции пользователя под постами в ленте новостей.
Авторитетный журнал Global Finance признал Америабанк лучшим инвестиционным банком Армении Авторитетный журнал Global Finance признал Америабанк лучшим инвестиционным банком Армении 2017 года.
Каладзе: Вопрос абхазской железной дороги с премьером Армении не обсуждался Каладзе откликнулся на то заявление оппозиции, согласно которому, визит премьер-министра Армении в Грузию касался именно вопроса абхазского участка железной дороги.
Левон Йолян выдвинут на пост главы Контрольной палаты Армении По его словам, согласно уставу Национального Собрания Армении полномочия предыдущего главы Контрольной палаты Армении Ишхана Закаряна, который подал в отставку 9 февраля, прекращены