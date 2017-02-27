Минобороны НКР: Тела азербайджанских диверсантов эвакуированы из нейтральной зоны

PanARMENIAN.Net - В соответствии с договоренностью, достигнутой между сторонами при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 27 февраля в 17:00 по ереванскому времени при участии Международного комитета Красного креста и полевых помощников личного представителя действующего председателя ОБСЕ был завершен процесс эвакуации тел азербайджанских диверсантов из нейтральной зоны.

Ранее в Минобороне НКР сообщили, что 26 февраля этот процесс не состоялся по вине не арцахской, а азербайджанской стороны, поскольку последняя нарушила предварительные договоренности, достигнутые в ходе переговоров.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Арцаха, эвакуация была произведена в соответствии с достигнутой 25 февраля договоренностью, то ест именно так, как изначально настаивала карабахская сторона.

25 февраля около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.