МИД НКР: Провоцируемая Баку эскалация напряженности отдаляет перспективы окончательного разрешения конфликта
28 февраля 2017 - 11:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Повышая градус напряженности на линии соприкосновения, Азербайджан пытается проверить не только боеспособность Армии обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики ), но и реакцию международного сообщества на использование силы. Об этом говорится в заявлении, распространённом министерством иностранных дел НКР.
«В ночь с 24 на 25 февраля 2017 года вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на позиции Армии обороны Арцаха (Нагорного Карабаха), которая была нейтрализована усилиями арцахских подразделений. Случившееся стало самым серьезным нарушением со стороны Азербайджана режима прекращения огня после апрельской войны 2016 года. Как и в апреле 2016 года этому предшествовали систематические и целенаправленные шаги азербайджанской стороны по поэтапной эскалации напряженности, на которые посредники реагировали безадресными призывами к сдержанности.
Инцидент 25 февраля 2017 года является очередным доказательством полного пренебрежения Азербайджаном взятыми на себя обязательствами как в рамках соглашений от 1994 и 1995 годов, так и договоренностей в Вене и Санкт-Петербурге. Очевидно, что, повышая градус напряженности на линии соприкосновения, азербайджанская сторона пытается проверить не только боеспособность Армии обороны Арцаха, но и реакцию международного сообщества на использование силы.
Именно отсутствие жесткой и адресной оценки со стороны международного сообщества действий азербайджанских властей по срыву процесса мирного урегулирования конфликта и подготовке к войне в определенной степени создало в апреле 2016 года ситуацию, воспользовавшись которой, Баку посчитал возможным развязать военную агрессию против Арцаха.
Эскалация напряженности на линии соприкосновения, провоцируемая азербайджанской стороной, лишь углубляет недоверие и отдаляет перспективы окончательного разрешения конфликта. Полагаем, что ответом на провокационную политику Азербайджана должны стать отказ от безадресных призывов к сторонам конфликта и наращивание усилий по практической реализации достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей по укреплению режима прекращения огня и созданию условий для возобновления переговорного процесса», - говорится в заявлении МИД Арцаха.
Ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджнских ВС обострилась 25 февраля: около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.
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