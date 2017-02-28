Россия и Израиль ждут ответ Азербайджана на запрос о встрече с Лапшиным
28 февраля 2017 - 13:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники посольств РФ и Израиля ждут ответа азербайджанской стороны на запрос о встрече с российско-израильским блогером Александром Лапшиным, находящимся в бакинском СИЗО; о сроках начала судебного процесса пока ничего не известно. Об этом сообщил адвокат Эдуард Чернин.
7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
«У меня 27 февраля состоялась встреча с моим подзащитным Александром Лапшиным. Жалоб на условия содержания он не высказал. Все нормально»,- сказал адвокат, добавив, что пока ничего не известно о сроках начала судебного процесса по делу блогера, передает РИА Новости.
По его словам, сотрудники посольств РФ и Израиля ждут соответствующего ответа азербайджанской стороны на запрос о встрече с Лапшиным.
«Обращение по этому поводу было. Ждут ответа азербайджанской стороны», — сказал адвокат. Чернин также прокомментировал публикации СМИ о возможной встрече Лапшина с супругой в Баку.
«Это пока под вопросом», — сказал он.
Ранее пресс-атташе посольства РФ в Баку Денис Апашкин сообщил, что очередное посещение Лапшина консульскими должностными лицами состоится после получения соответствующего разрешения, о котором российская сторона уже запросила власти Азербайджана.
Ранее сообщалось также, что известный российско-израильский блогер Александр Лапшин, экстрадированный в Азербайджан, встретился с матерью, которая приехала в Баку.Приехав в Баку, мать Лапшина – Белла Лапшина подписала договор с новым адвокатом для защиты сына, пишет Trend со ссылкой на азербайджанские правоохранительные органы. Мать Лапшина встретилась с сыном благодаря содействию посольства России и Белоруссии.
Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям «открытые призывы, направленные против государства» и «незаконное пересечение государственной границы». Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.
Самое значимое
Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
«Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Белоруссии», - написал Командос
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