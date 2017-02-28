Россия и Израиль ждут ответ Азербайджана на запрос о встрече с Лапшиным

PanARMENIAN.Net - Сотрудники посольств РФ и Израиля ждут ответа азербайджанской стороны на запрос о встрече с российско-израильским блогером Александром Лапшиным, находящимся в бакинском СИЗО; о сроках начала судебного процесса пока ничего не известно. Об этом сообщил адвокат Эдуард Чернин.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

«У меня 27 февраля состоялась встреча с моим подзащитным Александром Лапшиным. Жалоб на условия содержания он не высказал. Все нормально»,- сказал адвокат, добавив, что пока ничего не известно о сроках начала судебного процесса по делу блогера, передает РИА Новости.

По его словам, сотрудники посольств РФ и Израиля ждут соответствующего ответа азербайджанской стороны на запрос о встрече с Лапшиным.

«Обращение по этому поводу было. Ждут ответа азербайджанской стороны», — сказал адвокат. Чернин также прокомментировал публикации СМИ о возможной встрече Лапшина с супругой в Баку.

«Это пока под вопросом», — сказал он.

Ранее пресс-атташе посольства РФ в Баку Денис Апашкин сообщил, что очередное посещение Лапшина консульскими должностными лицами состоится после получения соответствующего разрешения, о котором российская сторона уже запросила власти Азербайджана.

Ранее сообщалось также, что известный российско-израильский блогер Александр Лапшин, экстрадированный в Азербайджан, встретился с матерью, которая приехала в Баку.Приехав в Баку, мать Лапшина – Белла Лапшина подписала договор с новым адвокатом для защиты сына, пишет Trend со ссылкой на азербайджанские правоохранительные органы. Мать Лапшина встретилась с сыном благодаря содействию посольства России и Белоруссии.

Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям «открытые призывы, направленные против государства» и «незаконное пересечение государственной границы». Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.