Экономический рост в Армении составил 0.2% в 2016 году
28 февраля 2017 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Объем ВВП Армении за 2016 год составил 5.068 триллионов драмов, увеличившись всего на 0.2% по сравнению с 2015 годом. Такие данные приводит Национальная статистическая служба Армении.
В первом квартале 2016 года экономический рост составил 4.7%, во втором – 2.6%, а в третьем и четвертом кварталах был зафиксирован спад на 2.6% и 1% соответственно.
ВВП на душу насления Армении в 2016 году составил 1693523 драма против 1679920 драмов в 2015 году.
Согласно госбюджету Армении на 2016 год, экономический рост должен был составить 2.2%.
Армения с 2012 года не может обеспечить бюджетный целевой показатель. Показатель роста ВВП за 2016 год стал самым низким за последние 7 лет.
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Этот показатель стал рекордным с 2006 года. Самый низкий показатель в течение последних десяти лет был зафиксирован в 2009 году - всего $697 млн, самый высокий - в 2014 году - $1.547 млрд
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