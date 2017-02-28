Экономический рост в Армении составил 0.2% в 2016 году

PanARMENIAN.Net - Объем ВВП Армении за 2016 год составил 5.068 триллионов драмов, увеличившись всего на 0.2% по сравнению с 2015 годом. Такие данные приводит Национальная статистическая служба Армении.

В первом квартале 2016 года экономический рост составил 4.7%, во втором – 2.6%, а в третьем и четвертом кварталах был зафиксирован спад на 2.6% и 1% соответственно.

ВВП на душу насления Армении в 2016 году составил 1693523 драма против 1679920 драмов в 2015 году.

Согласно госбюджету Армении на 2016 год, экономический рост должен был составить 2.2%.

Армения с 2012 года не может обеспечить бюджетный целевой показатель. Показатель роста ВВП за 2016 год стал самым низким за последние 7 лет.