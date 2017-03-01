США изучают сообщения о ликвидации в Сирии заместителя главаря «Аль-Каиды»
1 марта 2017 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти США изучают сообщения о ликвидации заместителя главаря «Аль-Каиды» Ахмеда Хасан Абу аль-Хайр аль-Масри в Сирии для установления их достоверности.
Ранее сайт SITE, занимающийся мониторингом информационной активности экстремистов, сообщил о том, что заместитель лидера «Аль-Каиды», главарь сирийского крыла группировки Ахмед Хасан Абу аль-Хайр аль-Масри был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб в результате удара ВВС США.
Как заявил американский чиновник, ряд ведомств пытаются подтвердить, что аль-Масри уничтожен, пишет РИА Новости со ссылкой на France Press.
США и их союзники с 2014 года ведут кампанию против террористов в Ираке и Сирии, ограничиваясь в основном ударами с воздуха.
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