США изучают сообщения о ликвидации в Сирии заместителя главаря «Аль-Каиды»

PanARMENIAN.Net - Власти США изучают сообщения о ликвидации заместителя главаря «Аль-Каиды» Ахмеда Хасан Абу аль-Хайр аль-Масри в Сирии для установления их достоверности.

Ранее сайт SITE, занимающийся мониторингом информационной активности экстремистов, сообщил о том, что заместитель лидера «Аль-Каиды», главарь сирийского крыла группировки Ахмед Хасан Абу аль-Хайр аль-Масри был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб в результате удара ВВС США.

Как заявил американский чиновник, ряд ведомств пытаются подтвердить, что аль-Масри уничтожен, пишет РИА Новости со ссылкой на France Press.

США и их союзники с 2014 года ведут кампанию против террористов в Ираке и Сирии, ограничиваясь в основном ударами с воздуха.