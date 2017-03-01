Исследование: Миграционный указ Трампа уже нанес США убытки на $185 млн

PanARMENIAN.Net - Запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран, установленный администрацией Дональда Трампа, уже нанес американской экономике ущерб на сумму не менее $185 млн. Такой вывод содержится в докладе Международной ассоциации делового туризма (Global Business Travel Association, GBTA).

Согласно исследованию, интенсивность деловых поездок в США существенно снизилась сразу после того, как Трамп вступил в должность президента, но резкое падение произошло после подписанного им 27 января указа. США потеряли около $185 млн за счет отказа от бронирования деловых поездок. Интенсивность деловых поездок между США и другими странами спустя неделю после подписания указа снизилась на 2%, пишет ТАСС со ссылкой на сетевое издание Huffington Post.

Согласно подсчетам GBTA, сокращение деловых поездок на 1% в год может привести к потере США 71 тыс рабочих мест и вызвать уменьшение ВВП на $5 млрд. По оценке экспертов, в результате временного запрета на въезд в страну граждан семи мусульманских стран туристическая сфера только одного Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в течение трех лет может потерять около $736 млн.

«В реализации законодательных инициатив (в США) слишком много неопределенности и неясности, которые приводят к всеобщей неразберихе», - утверждают специалисты GBTA. Входящие в нее европейские организации заявили, что многие компании, не желая рисковать, уже сокращают планы поездок в Америку на ближайшие месяцы.

После вступления Трампа в должность главы государства запросы в интернете по поиску авиарейсов в Америку сократились на 17%, причем в первые три дня после подписанного указа по иммиграции - на 38%. В то же время запросы на авиаперелеты в США из российских городов существенно возросли, указывает издание. С начала января по 7 февраля этот показатель увеличился на 88%.

Указ Трампа, подписанный 27 января, установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Впоследствии федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие документа, апелляция Минюста на его решение была отклонена, но судебные тяжбы по этому поводу продолжаются. Трамп заявил, что намерен издать новый указ в области ужесточения иммиграционного режима в США.

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