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Лапшин отказался от услуг адвоката, назначенного Азербайджаном

Лапшин отказался от услуг адвоката, назначенного Азербайджаном
1 марта 2017 - 17:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Находящийся под арестом в Азербайджане известный блогер Александр Лапшин отказался от услуг назначенного ему государством адвоката. Об этом сообщил адвокат Сафар Гусейнов, передаетTrend.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

По его словам, Лапшин не нуждается в защите второго адвоката, и он отказался от услуг Гусейнова. Договор между Гусейновым и Лапшиным был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Лапшин содержится в Бакинском следственном изоляторе №1, и его защиту в настоящее время обеспечивает назначенный семьей Лапшина адвокат Эдуард Чернин.Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям «открытые призывы, направленные против государства» и «незаконное пересечение государственной границы». Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.

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