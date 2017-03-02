Омбудсмен Армении: Сохранение здоровья Артура Саркисяна – первоочередной вопрос

PanARMENIAN.Net - Лечение доставившего хлеб вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Артура Саркисяна целесообразнее организовать в гражданской больнице. Об этом 2 марта заявил журналистам после заседания правительства Армении омбудсмен Арман Татоян.

Однако, как сообщало Уголовно-исполнительное учреждение Минюста Армении, Артур Саркисян отказался от предоставления медицинской помощи в гражданской больнице.

Артур Саркисян уже 21 день продолжает голодовку в УИУ «Больница для осужденных».

«Наши сотрудники 2 марта утром побывали в УИУ «Больница для осужденных», проверили все обстоятельства. Артур Саркисян сказал также нашим сотрудникам, что отказывается от госпитализации в гражданскую больницу. Сохранение его здоровья – первоочередной вопрос для меня, а также для наших сотрудников», - отметил Татоян, передаетAysor.am.

В Ереване четвертый день проходит сидячая демонстрация в защиту Артура Саркисяна. Демонстранты требуют немедленного освобождения Саркисяна. По сообщением организаторов, 2 марта к ним присоединились еще 14 человек и ночь на площади Свободы провели порядка 30 человек.

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