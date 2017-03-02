Мхитарян присоединился к акции в поддержку раненых армянских военнослужащих

PanARMENIAN.Net - Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян присоеденился к акции в поддержку получивших инвалидность армянских военнослужащих. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил сам Мхитарян.

«К программе медицинского университета по оказанию содействия нашим (армянским – ред.) раненым военнослужащим присоединяюсь и я. Именно этими открытками буду поздравлять своих близких и родных 8 марта. Присоединяйтесь и вы. Вся выручка будет передана на ремонт Центра реабилитации военнослужащих», – написал Мхитарян.

Акция предполагает покупку поздравительных открыток, изготовленных ранеными военнослужащими армянской армии.

23 февраля министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что в Армении будет создан центр реабилитации военнослужащих-инвалидов.