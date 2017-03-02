Министр транспорта Армении: Альтернативой Ларсу может быть и паромное сообщение
2 марта 2017 - 17:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Альтернативой КПП Верхнему Ларсу является также паромное сообщение. Об этом заявил министр транспорта АрменииВаан Мартиросян.
1 марта Карапетян заявил, что вопрос абхазской железной дороги в качестве альтернативной автодороги Верхнему Ларсу не обсуждался.
«Давайте в вопросе этой альтернативы не концентрировать внимание на абхазской железной дороге или дороге через Осетию. Альтернативой является также паромное сообщение, кроме того, могут быть и другие альтернативы», - заявил журналистам после заседания правительства Армении Мартиросян, передает Aysor.am.
По словам министра, в Грузии обсуждались также другие транспортные вопросы, вскоре будет найдено решение. Мартиросян отметил, что в случае выполнения грузино-российских договоренностей о транспортных коммуникациях, Армения выиграет, появятся второй и третий альтернативные пути.
24 февраля в ходе официального визита в Грузию премьеры Армении и Грузии достигли договоренности по вопросу альтернативной автодороги.
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