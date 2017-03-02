Ученые: Нездоровый сон увеличивает риск ожирения

PanARMENIAN.Net - У человека с генетической предрасположенностью к полноте, который спит менее 7 часов и более 9 часов, увеличивается риск ожирения, выяснили ученые Университета Глазго. Вес предрасположенных к полноте людей, которые много спят, в среднем на 4 кг больше, чем у тех, кто спит 7-9 часов. У тех, кто спит мало, вес превышен на 2 кг.

На риск ожирения влияют также дневной сон, ночные смены и дневная сменная работа, когда время выхода сотрудника на работу меняется каждый день, неделю или месяц. Этот негативный эффект наблюдается вне зависимости от диеты, состояния здоровья или социально-демографической группы людей, пишет BBC.

«Однако влияние ненормированного сна на вес тех, у кого нет предрасположенности к полноте, значительно меньше - эти люди как будто умеют справляться с влиянием плохого сна», - говорит доктор Джейсон Гилл из Института сердечно-сосудистых исследований Университета Глазго, один из авторов исследования.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что даже при генетической предрасположенности к полноте важную роль в борьбе с ожирением играет образ жизни.

«Похоже, что люди с высоким генетическим риском ожирения должны уделять больше внимания своему образу жизни, чтобы поддерживать вес в норме. Наши данные свидетельствуют, что сон - это еще один фактор, который необходимо учитывать, наряду с диетой и физической активностью», - говорит еще один автор исследования доктор Карлос Селис.

Это первое исследование, в котором анализируется связь между длительностью сна и риском ожирения. Ученые использовали в своей работе данные UK Biobank - британского хранилища биологических материалов.