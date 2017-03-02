В Кремле заявили о взятии Пальмиры

PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

2 марта сирийская армия установила полный контроль над стратегическими высотами Джебель-эт-Тар, господствующими над Пальмирой, пишет ТАСС.

В ночь на 2 марта появились сообщения о том, что боевики «Исламского государства» покидают Пальмиру.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016-го сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город.Террористы вновь заняли Пальмиру 11 декабря 2016 года после отступления правительственных сил. Армия и ополченцы перед своим отходом смогли эвакуировать 80% жителей.

В период своего господства (с мая 2015 года по март 2016 года) вандалы ИГ разрушили знаменитую Триумфальную арку с колоннадой - визитную карточку города, а также взорвали храм Баалшамина и святилище верховному семитскому божеству Бэлу.

Был разграблен национальный музей и пальмирский некрополь - башенные гробницы патрициев. Террористы учинили жестокую расправу над видным сирийским ученым Халедом аль-Асаадом. 82-летний археолог с мировым именем отказался показать боевикам тайники с артефактами.