ВС Азербайджана произвели более 2000 выстрелов в направлении армянских позиций НКР
3 марта 2017 - 11:23 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь со 2 на 3 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск оставалась напряженной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики – ред.).
ВС Азербайджана по всей протяженности линии соприкосновения из минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра нарушили режим прекращения огня около 145 раз. ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов.
Наиболее интенсивные нарушения режима прекращения огня зарегистрированы в восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения войск: ВС Азербайджана из минометов 60 мм и 82 мм и различных гранатометов выпустили в общей сложности 111 снарядов.
В результате предпринятых передовыми подразделениями Армии обороны ответных действий активность противника была подавлена.
В ночь с 1 на 2 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских ВС из минометов, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 100 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР). ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 1200 выстрелов.
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Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
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