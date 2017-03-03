ВС Азербайджана произвели более 2000 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь со 2 на 3 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск оставалась напряженной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики – ред.).

ВС Азербайджана по всей протяженности линии соприкосновения из минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра нарушили режим прекращения огня около 145 раз. ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов.

Наиболее интенсивные нарушения режима прекращения огня зарегистрированы в восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения войск: ВС Азербайджана из минометов 60 мм и 82 мм и различных гранатометов выпустили в общей сложности 111 снарядов.

В результате предпринятых передовыми подразделениями Армии обороны ответных действий активность противника была подавлена.

В ночь с 1 на 2 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских ВС из минометов, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 100 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР). ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 1200 выстрелов.