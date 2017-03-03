Вышел новый трейлер голливудского фильма о Геноциде армян «Обещание» (видео)
3 марта 2017 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В сети появился второй трейлер голливудского фильма про Геноцид армян 1915 года «Обещание» (The Promise), в главных ролях которого играют Кристиан Бейл и Жан Рено.
«Империи падают. Любовь спасается. Оскар Айзек, Шарлотта Ле Бон и Кристиан Бэйл в мощном фильме под названием The Promise», - говорится в аннотации к трейлеру, размещенном на официальной странице фильма в социальной сети Facebook под хэштегом #KeepThePromise.
Фильм появится в кинотеатрах 21 апреля 2017 года.
Ранее сообщалось, что на приему после премии «Оскар» 25-м ежегодном мероприятии Elton John AIDS Foundation Academy Award Party, организованном СПИД-фондом Элтона Джона (EJAF), всемирно известный британский исполнитель представил фильм режиссера Терри Джорджа «Обещание» о Геноциде армян, права на показ которого принадлежат киностудии Open Road и Survival Pictures.
«Никто не забыт, и это именно то, что происходит в случае с Геноцидом армян»,- сказал Элтон Джон во время благотворительного мероприятия, сообщает Армянский национальный комитет Америки.
На приеме присутствовали звезды Голливуда. На пожертвования была собрана рекордная сумма в 7 млн долларов.
Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян.
Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».
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