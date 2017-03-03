Армянская игра Shadowmatic теперь доступна на Android

PanARMENIAN.Net - Игра-головоломка Shadowmatic, разработанная армянской студией Triada Studio Games и ставшая крайне популярной во всем мире, теперь доступна и для пользователей Android. Как сообщили создатели приложения, игра с 3 марта уже доступна в Google Play.

«После долгого ожидания мы рады сообщить, что наконец-то запускаем Shadowmatic для Android сегодня, и игра доступна для свободного скачивания здесь»,- отмечается в сообщении создателей на странице в Facebook.

Игра доступна для свободного скачивания, а после прохождения первых 14 уровней в 4 комнатах игроки могут разблокировать остальные уровни игры, совершив единовременную покупку в приложении.

Они также принисли извинения за то, что не удалось запустить игру раньше.

«Мы хотели бы, чтоб игра вышла раньше, но мы также хотели гарантировать, что уделили данной платформе внимание и любовь, которую она заслуживает»,- отмечается в сообщении.

Shadowmatic - это 3D головоломка, в которой пользователю предстоит испытать свое воображение, вращая в луче света абстрактные трехмерные объекты и собирая из их теней на стене знакомые силуэты, соответствующие тематическому оформлению комнаты. В игре 12 комнат и более 100 уровней. В каждой комнате присутствует своя уникальная атмосфера и соответствующее музыкальное сопровождение. В игре действует специальная система подсказок, которой игрок может воспользоваться в случае необходимости. Подсказки помогут угадать правильный вариант, но при их использовании с игрока будут взиматься очки.

Ранее игра была доступна на устройствах, работающих на платформах iOS и tvOS.

Игра была запущена 15 января 2015 года и сразу же оказалась в центре всеобщего внимания. На протяжении всего года Shadowmatic многократно становилась обладательницей престижных международных наград игровой индустрии. В начале июня плод трехлетней кропотливой и виртуозной работы Triada Studio Games получила приз Apple Design Awards. Игра также завоевала титул «Игра года для iPhone» в Китае, Индии и в России, а также стала обладательницей премии «Лучшие игры для iPhone» в США, Великобритании, во Франции и в Германии. В Гонконге и на Тайване игра победила в категории «Самая инновационная игра года для iPhone», а в Корее получила звание «Самый блестящий бестселлер для iPhone». В Японии Shadowmatic признана «Лучшей игрой для iPhone, занявшей второе место». В марте 2016 года Shadowmatic была признана лучшей сразу в двух номинациях в церемонии вручения наград IMGA (International Mobile Gaming Awards), прошедшей в Сан-Франциско.