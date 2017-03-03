Два немецких города запретили турецким министрам агитировать за Эрдогана
3 марта 2017 - 13:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Министру экономики Турции Нихату Зейбекчи запретили выступать с агитацией в одном из районов Кельна. 2 марта городские власти отказали Объединению европейско-турецких демократов в предоставлении площадки для выступления политика, которое было запланировано на 5 марта. Изначально предполагалось, что в этот день объединение проведет там театрализованное представление, однако впоследствии в программе появилась «лекция о президентской системе в Турции», которую и отменила кельнская администрация.
В тот же день 2 марта власти города Гаггенау федеральной земли Баден-Вюртемберг отказали в проведении подобного мероприятия турецкому министру юстиции Бекиру Боздагу. Один из городских актовых залов был снят для этих целей тем же объединением, близким к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет Deutsche Welle.
В знак протеста Боздаг в тот же день отменил запланированную встречу с министром юстиции Германии Хайко Маасом в Карлсруэ и заявил, что вместо этого отправится прямо на родину. Он обвинил власти Германии в пренебрежении свободой выражения мнений, свободой собраний и демократическими принципами в целом.
Двумя неделями ранее премьер страны Бинали Йылдырым выступил перед 10 тысячами поклонников Эрдогана в немецком Оберхаузене.
После ареста 27 февраля корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджела турецкими властями в Германии усилились протесты против подобных мероприятий, которые немецкие политики называют «турецкой госпропагандой на немецкой земле» и «рекламными шоу Эрдогана». Глава турецкой общины в Германии предостерег от дальнейшей поляризации турок в ФРГ.
Министры рассчитывали на проведение агитационных мероприятий среди турецкого населения Германии в преддверии референдума о введении президентской республики в Турции. Турецкие граждане, проживающие в Германии, имеют право участия в плебисците. Референдум должен пройти 16 апреля.
В ходе референдума гражданам Турции предложат проголосовать по утвержденной парламентом конституционной реформе. В случае одобрения поправки существенно расширят полномочия Эрдогана на посту президента, который традиционно выполнял в основном представительские функции. Он, в частности, сможет объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и высших государственных чиновников и распускать парламент. Кроме того, Эрдоган сможет остаться в должности главы государства до 2029 года. При этом он одновременно станет главой правительства, а пост премьер-министра упразднят в 2019 году.
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