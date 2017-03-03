В Иракском Курдистане начались столкновения между езидами и отрядами пешмерга: Есть погибшие
3 марта 2017 - 17:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В Иракском Курдистане утром 3 марта вспыхнули вооруженные столкновения между курдскими отрядами «Пешмерга Рожавы», лояльными руководителю региона Масуду Барзани, и Отрядами Езидского Сопротивления Шингала (YBS), союзными с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая, в свою очередь, является оппонентом Барзани ввиду сотрудничества его правительства с властями Турции. Обе стороны имеют раненых и погибших.
Представители YBS назвали вспыхнувшие столкновения «провокацией» со стороны пешмерга, обвинив последних в попытке выдавить отряды Сопротивления из региона, пишет Al-Masdar News со ссылкой на Kom News.
Тем временем, командир женских Отрядов Сопротивления Шингала (YJS), являющихся составной частью YBS, Росьяр Веджин заявила, что текущее развитие событий стало результатом недавнего визита президента Курдистанского регионального правительства (КРП) Масуда Барзани в Анкару, где турецкое руководство потребовало, чтобы отряды РПК, которые вошли на территорию района Шингал в 2014 году для защиты езидского меньшинства от террористов «Исламского государства» (ИГ), покинули регион.
«Вплоть до последнего момента мы пытались предотвратить столкновения. Но они атаковали наши блокпосты. Они выставляют себя ни кем иным, как предателями, так называемой «Пешмергой Рожавы», – говорит Веджин.
В свою очередь, ранее в своем интервью англоязычному отделению информагентства Rudaw представитель «Пешмерги Рожавы» заявил, что размещение отрядов в данном районе было частью плановой ротации сил.
Согласно последним донесениям, езидские отряды взяли в плен четверых бойцов пешмерга, потеряв при этом одного своего бойца убитым и еще троих – ранеными.
Впоследствии появилось еще одно сообщение, согласно которому стычки между двумя группировками приостановились.
В последнее время Турция оказывала давление на курдское правительство с целью начала совместных действий против РПК в Шангале. Атаки на ССШ произошли сразу после переговоров между Анкарой и Эрбилем.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Китаянка Тань Чжунъи стала чемпионкой мира по шахматам В финале она на тай-брейке (партии с укороченным контролем времени) победила украинку Анну Музычук - 1,5:0,5. Ранее по итогам четырех партий с классическим контролем была зафиксирована ничья 2:2.
Билеты на матч Армения-Казахстан поступили в продажу Матч состоится 26 марта в 20:00 (по ереванскому времени) на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване.
Премьер Армении - студентам: Горизонт, который мы обозначили, очень амбициозный Горизонт, который мы для себя обозначили, является очень амбициозным, мы уверены, что спустя некоторое время у нас будет страна, которой мы все будем гордиться. Об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян во время вручения стипендий в Национальном аграрном университете РА.
В Колумбии снимут телесериал о жизни Габриэля Гарсии Маркеса Колумбийский режиссер Серхио Кабрера в соавторстве с продюсером Уго Леоном Феррером презентовали первый эпизод телесериала о жизни легендарного писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Габриэля Гарсии Маркеса.