Омбудсмен РФ обратится к азербайджанской коллеге по поводу блогера Лапшина
3 марта 2017 - 16:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к своей азербайджанской коллеге Эльмире Сулеймановой с просьбой проверить условия содержания находящегося в заключении в Азербайджане блогера Александра Лапшина.
7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
Москалькова ранее назвала недопустимой выдачу гражданина Лапшина Азербайджану.
«Журналисты – особое профессиональное сообщество, которое работает в зоне риска и требует особого внимания и уважения. В случае с нашим журналистом (Лапшиным – ред.), который был передан из Белоруссии в Азербайджан, я выступила с заявлением. Жаль, что коллеги из Азербайджана не прислушались. Буду обращаться к азербайджанскому омбудсмену с тем, чтобы она смогла посетить нашего гражданина и убедиться, что он не нуждается в медицинской помощи и не имеет жалоб на условия содержания под стражей», — сказала Москалькова, которая принимает участие в 4-м Международном симпозиуме институтов омбудсмена в Анкаре, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что находящийся под арестом в Азербайджане известный блогер Александр Лапшин отказался от услуг назначенного ему государством адвоката. Об этом сообщил адвокат Сафар Гусейнов.
Самое значимое
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
Азербайджанский агитпроп 13 февраля распространил очередную дезинформацию, согласно которой, армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Володин в Ереване: Отношения России и Армении развиваются динамично во всех направлениях Армения является стратегическим партнером Армении. Об этом на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
Полиция призвала демонстрантов-защитников Артура Саркисяна к утру очищать территорию здания оперы На площади Свободы в Ереване с 27 февраля продолжается сидячая демонстрация в защиту Арутра Саркисяна.
Власти Малайзии освободили подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама северокорейца Ри Чон Чхоль, как ожидается, будет доставлен в иммиграционную службу, после чего его депортируют в Северную Корею
Левон Аронян в числе присоединившихся к акции в поддержку раненных армянских военнослужащих Ереванский медицинский университет имени Мхитара Гераци инициировал акцию, в рамках которой военнослужащие, получившие ранения во время боевой службы, готовят открытки к 8 марта.