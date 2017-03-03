Омбудсмен РФ обратится к азербайджанской коллеге по поводу блогера Лапшина

PanARMENIAN.Net - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к своей азербайджанской коллеге Эльмире Сулеймановой с просьбой проверить условия содержания находящегося в заключении в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

Москалькова ранее назвала недопустимой выдачу гражданина Лапшина Азербайджану.

«Журналисты – особое профессиональное сообщество, которое работает в зоне риска и требует особого внимания и уважения. В случае с нашим журналистом (Лапшиным – ред.), который был передан из Белоруссии в Азербайджан, я выступила с заявлением. Жаль, что коллеги из Азербайджана не прислушались. Буду обращаться к азербайджанскому омбудсмену с тем, чтобы она смогла посетить нашего гражданина и убедиться, что он не нуждается в медицинской помощи и не имеет жалоб на условия содержания под стражей», — сказала Москалькова, которая принимает участие в 4-м Международном симпозиуме институтов омбудсмена в Анкаре, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что находящийся под арестом в Азербайджане известный блогер Александр Лапшин отказался от услуг назначенного ему государством адвоката. Об этом сообщил адвокат Сафар Гусейнов.