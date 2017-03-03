Полиция призвала демонстрантов-защитников Артура Саркисяна к утру очищать территорию здания оперы

PanARMENIAN.Net - На площади Свободы в Ереване с 27 февраля продолжается сидячая демонстрация в защиту Артура Саркисяна.

В июле 2016 года, во время захвата «Неистовыми из Сасуна» (Сасна црер) полка ППС в Ереване, Артур Саркисян прорвал полицейский кордон и доставил еду членам группы. После того, как его шаг получил известность, Саркисян получил любовь сторонников группы и прозвище «Хлеб приносящий». Артур был арестован вместе с членами группы и освобожден 31 декабря по состоянию здоровья, однако позже его вновь арестовали, обвинив в нарушении правил изменения меры пресечения.

По словам демонстрантов, утром 3 марта полицейские дали им 15 минут для того, чтобы покинуть территорию, однако позже заявили, что просят лишь о том, чтобы к утру, демонстранты убирали спальные мешки, не раскидывали по разным углам пакеты с продуктами. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил инициатор сидячей демонстрации Шаген Арутюнян.

«Мне позвонили из полиции и сказали, что нет никаких проблем, мы можем оставаться там сколько нам угодно ночью, но чтобы к утру территория здания оперы была в чистоте», - сказал Шаген Арутюнян, отметив, что полиция данное замечание обосновала якобы поступившими от жителей Еревана жалобами.

Арутюнян также рассказал, что с каждым днем к демонстрантам присоединяется все больше человек: в основном это школьники и студенты от 15 лет.

По его словам, ночь на 3 марта на площади провели около 20 человек.

«Ребята заменяют друг друга. В целом, на сегодняшний момент нас около 40 человек», - отметил Шаген и добавил, что они не намерены прекращать демонстрацию, пока их требование об освобождении Артура Саркисяна не будет выполнено.

Ранее стало также известно, что демонстрантам высказал свою поддержку известный актер театра и кино Грант Тохатьян, который принес протестующим теплые одеяла и спальные мешки.

Читайте также: Нельзя лишать хлеба «Хлеб приносящего»: Кем являются демонстранты, проводящие сидячую забастовку в защиту Артура Саркисяна