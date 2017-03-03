Премьер Армении - студентам: Горизонт, который мы обозначили, очень амбициозный
3 марта 2017 - 18:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Горизонт, который мы для себя обозначили, является очень амбициозным, мы уверены, что спустя некоторое время у нас будет страна, которой мы все будем гордиться. Об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян во время вручения стипендий в Национальном аграрном университете РА.
В своей речи глава армянского правительства отметил, что кабмин республики провел диагностику проблем по сферам, обозначив свое видение будущего: в каком направлении нужно двигаться, какие шаги необходимо предпринять.
«Горизонт, который мы для себя обозначили, является очень амбициозным. Уверены, что спустя некоторое время у нас будет страна, которой мы все будем гордиться», – сказал Карапетян, сообщает пресс-служба правительства РА. По словам премьера, наш регион, существующие вызовы, транспортная логистика требуют быть образованными и умными, это императив.
«Нет такой сферы, где мы можем себе позволить упущения», – подчеркнул премьер.
При этом глава правительства заявил о важности того, чтобы молодежь демонстрировала гражданскую активность, толерантность друг к другу и в то же время нетерпимость к несправедливости.
«Мы провели исследования относительно того, что нужно для развития экономики. Наша главная цель – повышение эффективности во всех сферах. А эффективность серьезно зависит от уровня грамотности. Есть статистика, как влияет уровень образованности на эффективность. Есть также цифры, свидетельствующие о том, что доля образованных в нашем обществе достаточно высокая, однако этого недостаточно для обеспечения эффективности», – сказал премьер, добавив: задача – модернизация вузовской системы, чтобы она отвечала требованиям рынка.
«На самом деле у нас в Армении есть уникальный шанс. Будучи хранителями традиций, уважая нашу историю, получая образование быть в то же время открытыми, толерантными и современными. Дерзайте, берегите себя, мы в вас нуждаемся», – подчеркнул глава правительства.
Ранее премьер-министр Армении Карен Карапетян выступил с обращением к армянской диаспоре и призвал всех, кто не равнодушен к будущему Армении, принять участие в построении будущего страны.
Самое значимое
Генеральный секретариат Интерпола отказал Азербайджану в запросе на объявление в международный розыск зарубежных и армянских археологов, работавших в Арцахе.
Армянская полиция обнародовала на своем сайте предварительный список избирателей в преддверии намеченных на 2 апреля выборов в Национальное Собрание.
Учитывая, что материалы содержат признаки преступления, предусмотренного пп. 1 и 2 ч.2 ст. 133 УК РА, 17 февраля в следственном отделе Абовяна следственного управления по Котайкской области СК РА было возбуждено уголовное дело
По ее словам, согласно изменениям в законе, иностранные граждане смогут въехать в Армению по внутренним паспортам, что способствует развитию туризма
Partner news
Последние новости
Китаянка Тань Чжунъи стала чемпионкой мира по шахматам В финале она на тай-брейке (партии с укороченным контролем времени) победила украинку Анну Музычук - 1,5:0,5. Ранее по итогам четырех партий с классическим контролем была зафиксирована ничья 2:2.
В ФРГ можно будет выращивать коноплю в медицинских целях и купить по рецепту врача Управление и координацию этого процесса будет осуществлять специально созданное Агентство по контролю за каннабисом, находящееся в подчинении Федерального института по лекарственным средствам
Билеты на матч Армения-Казахстан поступили в продажу Матч состоится 26 марта в 20:00 (по ереванскому времени) на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване.
В Колумбии снимут телесериал о жизни Габриэля Гарсии Маркеса Колумбийский режиссер Серхио Кабрера в соавторстве с продюсером Уго Леоном Феррером презентовали первый эпизод телесериала о жизни легендарного писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Габриэля Гарсии Маркеса.