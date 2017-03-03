Премьер Армении - студентам: Горизонт, который мы обозначили, очень амбициозный

PanARMENIAN.Net - Горизонт, который мы для себя обозначили, является очень амбициозным, мы уверены, что спустя некоторое время у нас будет страна, которой мы все будем гордиться. Об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян во время вручения стипендий в Национальном аграрном университете РА.

В своей речи глава армянского правительства отметил, что кабмин республики провел диагностику проблем по сферам, обозначив свое видение будущего: в каком направлении нужно двигаться, какие шаги необходимо предпринять.

«Горизонт, который мы для себя обозначили, является очень амбициозным. Уверены, что спустя некоторое время у нас будет страна, которой мы все будем гордиться», – сказал Карапетян, сообщает пресс-служба правительства РА. По словам премьера, наш регион, существующие вызовы, транспортная логистика требуют быть образованными и умными, это императив.

«Нет такой сферы, где мы можем себе позволить упущения», – подчеркнул премьер.

При этом глава правительства заявил о важности того, чтобы молодежь демонстрировала гражданскую активность, толерантность друг к другу и в то же время нетерпимость к несправедливости.

«Мы провели исследования относительно того, что нужно для развития экономики. Наша главная цель – повышение эффективности во всех сферах. А эффективность серьезно зависит от уровня грамотности. Есть статистика, как влияет уровень образованности на эффективность. Есть также цифры, свидетельствующие о том, что доля образованных в нашем обществе достаточно высокая, однако этого недостаточно для обеспечения эффективности», – сказал премьер, добавив: задача – модернизация вузовской системы, чтобы она отвечала требованиям рынка.

«На самом деле у нас в Армении есть уникальный шанс. Будучи хранителями традиций, уважая нашу историю, получая образование быть в то же время открытыми, толерантными и современными. Дерзайте, берегите себя, мы в вас нуждаемся», – подчеркнул глава правительства.

Ранее премьер-министр Армении Карен Карапетян выступил с обращением к армянской диаспоре и призвал всех, кто не равнодушен к будущему Армении, принять участие в построении будущего страны.