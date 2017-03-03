Китаянка Тань Чжунъи стала чемпионкой мира по шахматам

PanARMENIAN.Net - Китаянка Тань Чжунъи выиграла чемпионат мира по шахматам, который проходил в Тегеране.

В финале она на тай-брейке (партии с укороченным контролем времени) победила украинку Анну Музычук - 1,5:0,5. Ранее по итогам четырех партий с классическим контролем была зафиксирована ничья 2:2, передает ТАСС.

Китаянка впервые выиграла титул чемпионки мира. Она будет оспаривать его в матче с другой китаянкой - Цзюй Вэньцзюнь, которая стала победителем серии «Гран-при». Чемпионский матч 2018 года запланирован в Ханты-Мансийске.

Первой чемпионкой мира по шахматам в 1927 году стала Вера Менчик, которая родилась в России, однако в 15 лет вслед за родителями переехала в Великобританию. Менчик не было равных в чемпионских турнирах и матчах вплоть до начала Второй мировой войны, однако в 1944 году она погибла в результате бомбардировки Лондона. С 1950 года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) определяла чемпионок мира по матчевой системе, и вплоть до 1991 года сильнейшими на планете были исключительно советские шахматистки - Людмила Руденко, Елизавета Быкова, Ольга Рубцова, Нона Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе.

Последние 20 лет чемпионки мира определяются как в матчах, так и по нокаут-системе. В 2008-2010 годах чемпионкой мира была россиянка Александра Костенюк, победив в финале нокаут-турнира в Нальчике 14-летнюю Хоу Ифань, которая через два года впервые завоевала титул.

Хоу Ифань выиграла три предыдущих чемпионских матча, однако в турнирах по нокаут-системе она участия не принимает, поэтому чемпионат в Тегеране она пропустила.