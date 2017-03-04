Эрдоган назвал арестованного журналиста Юджеля агентом Германии

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Тайип Эрдоган назвал арестованного в Турции немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля немецким агентом, добавив, что он в течение месяца скрывался в консульстве ФРГ.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста Юджеля 27 февраля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в «участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма». Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободы СМИ.

«Он как представитель РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) и немецкий агент, в течение месяца скрывался в консульстве Германии. Целый месяц мы требовали выдать его нам, чтобы он предстал перед судом, но они не выдавали. Я говорил (канцлеру Германии Ангеле) Меркель — когда мы требуем выдачи террористов, вы ссылаетесь на свой независимый и объективный суд, а мы доверяем нашему суду. Потом они нам его (Юджеля) выдали, и суд его арестовал», — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на церемонии вручении наград, передает РИА Новости.

Ранее власти города Гаггенау (Gaggenau) в федеральной земле Баден-Вюртемберг отменили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздага, который приехал в Германию, где проживает многочисленная турецкая диаспора, накануне референдума по пакету изменений в конституцию Турции. После того, как власти города отменили его выступление, министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.