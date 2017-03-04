Мхитарян не сыграет с «Ростовом» в матче Лиги Европы
4 марта 2017 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян не сыграет в 27 туре чемпионата Англии с «Борнмутом» и в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».
«Мхитарян всё еще не в строю, — сказал главный тренер манчестерцев Жозе Моуринью. — Думаю» он восстановиться к игре с «Челси», передает sport.
Встреча с российским клубом состоится 9 марта в Ростове-на-Дону.
Ранее сообщалось, чтов числе претендентов на лучший гол английской премьер-лиги в феврале месяце — мяч, забитый полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрихом Мхитаряном в ворота «Лестера».
В текущем сезоне игрок сборной Армении провел в сезоне-2016/17 за «МЮ» 23 матча во всех турнирах и забил шесть голов.
Самое значимое
Говоря о ведущем стрелке Граче Бабаяне, главный тренер сборной отметил, что он хорошо проявляет себя на тренировках
Нападающий сборной Армении Эдгар Манучарян подписал контракт с екатеринбургским «Уралом».
«Я благодарен Клоппу. Он работал над моими внутренними качествами и психологическим состоянием»,- заявил Мхитарян
Американский шахматист Уэсли Со стал победителем традиционного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
На Google Maps появился вымышленный остров из фильма про Кинг-Конга Как и к реальным географическим объектам на Google Maps, Остров Черепа можно оценить по пятибалльной шкале. Сейчас его рейтинг составляет 3,6
Парламент Португалии принял резолюцию о признании голодомора геноцидом украинского народа В резолюции говорится, что голод в Украинской ССР в 1932–1933 годах стал следствием «тоталитарного коммунистического режима Сталина» и привел к смерти около семи миллионов украинских граждан
США отправят военных на Ближний Восток и Северную Африку для борьбы с терроризмом Как рассказали американские специалисты по контртеррористической работе, с приходом новой администрации власти изменили мнение в пользу спецопераций за пределами США и решили увеличить их число в Йемене, Сирии и Ираке
Певец Овик Демирчян представит Кипр на «Евровидении-2017» (видео) Овик Демирчян выступит 9 мая – в первом полуфинале. Отметим, что в тот же день выступит представляющая Армению на конкурсе певица Арцвик.