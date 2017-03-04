Мхитарян не сыграет с «Ростовом» в матче Лиги Европы

PanARMENIAN.Net - Армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян не сыграет в 27 туре чемпионата Англии с «Борнмутом» и в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».

«Мхитарян всё еще не в строю, — сказал главный тренер манчестерцев Жозе Моуринью. — Думаю» он восстановиться к игре с «Челси», передает sport.

Встреча с российским клубом состоится 9 марта в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, чтов числе претендентов на лучший гол английской премьер-лиги в феврале месяце — мяч, забитый полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрихом Мхитаряном в ворота «Лестера».

В текущем сезоне игрок сборной Армении провел в сезоне-2016/17 за «МЮ» 23 матча во всех турнирах и забил шесть голов.