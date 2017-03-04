ЮНИСЕФ: 15 тысяч детей сбежали из западных кварталов Мосула за неделю

PanARMENIAN.Net - За последнюю неделю из западных кварталов иракского Мосула бежали 15 тысяч детей. Потоки беженцев выросли в результате активизации антитеррористической операции в этой части города. Об этом сообщают из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Правительственные войска пытаются освободить западную часть города Мосул от боевиков «Исламского государства» (ИГ). 3 марта на брифинге в Женеве представитель ЮНИСЕФ завил, что четыре тысячи его жителей ежедневно пополняют ряды внутренних переселенцев, нуждающихся в чрезвычайной помощи.

На сегодняшний день примерно сто тысяч от общего числа бежавших из Мосула составляют дети.

«Эвакуацию мирного населения проводит иракская армия. Время на сборы ограниченное. Люди, прибывшие вчера, например, имели при себе самый минимум вещей. Выглядели они изможденными. Они устали от дороги, конечно, но еще больше они устали жить в постоянном страхе», - заявил представитель ЮНИСЕФ Бастьен Виньо на брифинге в Женеве по телофону из Ирака.

Он рассказал, что сотрудники ЮНИСЕФ обеспечивают прибывающих детей предметами первой необходимости и оказывают им медицинскую и психологическую помощь. По словам Бастьена Виньо, многие дети очень напуганы, они боятся звука взрывов, и во многих случаях именно состояние детей заставляет родителей принять решение бежать из города.

Армия Ирака и ее союзники по международной коалиции под командованием США начали наступление на Мосул в октябре 2016 года. В конце января иракские власти объявили о полном освобождении восточной части города. 19 февраля началось масштабное наступление на западную часть Мосула, которая оставалась под контролем джихадистов.

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