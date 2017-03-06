Блогеру Лапшину разрешили поговорить с родственниками по телефону
6 марта 2017 - 12:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Никаких изменений по делу российско-израильского блогера Александра Лапшина, находящегося под арестом в Баку, нет; ему предоставлена возможность связываться с родственниками по телефону. Об этом сообщил 6 марта адвокат задержанного Эдуард Чернин.
7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
Ранее супруга Лапшина сообщила в Facebook, что блогеру разрешили связываться по телефону с родственниками.
«Наконец-то Саше разрешили звонки. Да, нечасто и недолго, но все-таки теперь есть возможность живого общения и есть возможность передать Саше напрямую, что он не один, что за него переживают и его поддерживают родные и друзья»,- написала супруга блогера.
«Никаких изменений по делу моего подзащитного Александра Лапшина нет… ему, как и впрочем, всем заключенным, предоставлена такая возможность (связаться с родственниками - ред.)», - сказал адвокат.
Адвокату блогера по-прежнему неизвестно, когда начнется судебный процесс по делу Лапшина. «Пока ничего не могу сказать по данному поводу», - резюмировал он.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к своей азербайджанской коллеге Эльмире Сулеймановой с просьбой проверить условия содержания находящегося в заключении в Азербайджане блогера Александра Лапшина.
Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям «открытые призывы, направленные против государства» и «незаконное пересечение государственной границы». Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.
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