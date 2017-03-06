Главе азербайджано-турецкой общины Нидерландов грозит заключение за призыв против армян в Карабахе
6 марта 2017 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В Голландии, в городе Алмело, идет суд по делу о разжигании межнациональной розни со стороны главы азербайджано-турецкой общины Нидерландов Ильхана Ашкына, пишет Haqqin.az.
Ильхан Ашкын – этнический азербайджанец, родившийся и выросший в Турции. В 1991 году он создал в Голландии первую турецко-азербайджанскую общину.
30 сентября 2016 года Ашкын был вызван в управление полиции Гааги на основании поступивших 13 и 17 июня 2014 года жалоб местной армянской диаспоры за использование им расистских выражений на акции в Алмело.
Ашкын выступил с речью на совместной акции протеста тюркских организаций в связи с началом в 2014 году строительства в городе Алмело памятника жертвам Геноцида армян. На акции с участием более 10 тыс человек он использовал выражение «Карабах станет могилой для армян», в связи с чем армянская диаспора подала на него в суд.
Сам Ашкын считает, что «его высказывание никоим образом не подразумевает призыв к насилию по отношению к армянскому населению Нидерландов».
Суд вынесет свой приговор 17 марта. Ильхану Ашкыну грозят исправительные работы, условный срок или тюремное заключение.
В армянонаселенном городе Алмело 24 апреля 2014 года открылся единственный в своем роде в Европе мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян. Он построен по схеме армянских церквей на 16 колоннах. 16 туфовых хачкаров, являющиеся основой мемориала, изготовлены в Армении.
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