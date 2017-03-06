Предвыборные обещания блока «ЕЛК»: Соглашение с ЕС, снижение налогов для МСБ, репатриация
6 марта 2017 - 19:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Партии «Светлая Армени», «Республика» и «Гражданский договор» в составе блока «ЕЛК» (Выход) представили свою предвыборную программу, состоящую из 11 пунктов. В случае прохода в парламент Армении блок обещает в первую очередь заняться реформами в армии, а также внешним политическим курсом Армении.
Блок обещает, что через 5 лет на передовой боевое дежурство будут осуществлять только военнослужащие-контрактники, получающие специальную зарплату. Блок считает внешней политической ошибкой членство Армении в ЕАЭС. «ЕЛК» планирует вести переговоры по подписанию Соглашения об ассоциации Армении с Европейским союзом.
Для урегулирования карабахского конфликта в первую очередь планируется препринять шаги по восстановлению военного баланса между Арменией и Азербайджаном. В вопросе Арцаха (Нагорный Карабах) не может быть речи о взаимных уступках.
Блок также предпримет шаги для открытия армяно-турецкой границы без предусловий, для увеличения численности населения Армении в 2 раза, организвав большую репатриацию.
Блок планирует сделать из Армении страну высоких технологий, и в этих целях освободит ИТ-компании, имеющие более 150 и более служащих от налога на прибыль, а компании сферы альтернативной энергетики - также и от таможенных пошлин.
Для решения проблемы безработицы и увеличения в буджете страны будет использована тяжелая промышленность, а цены на электричество и газ снизятся на 10-15%.
Программа предусматривает борьбу с коррупцией, реформы в сферах образования, экологии, транспорта и здравоохранения, а также ряд преимуществ для тех, кто занимается сельским хозяйством.
Программа блока также предусматривает защиту интересов малого и среднего бизнеса и внедрение института бизнес-омбудсмена с широкими полномочиями.
Блок «ЕЛК» также обещает, что в результате увеличения доходов бюджета страны по меньшей мере на 20 процентов будут увеличены зарплаты в бюджетных учреждениях и пенсии, будет установлена единая ставка подоходного налога в размере 20 процентов, будут устранены искусственные монополии.
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканскаяпартия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.
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В основе программы лежат 2 принципа: в нее включены все важнейшие вопросы, интересующие граждан Армении, результаты изменений запланированы не на далекое будущее, а на насточщее время
Создать такую систему медицинского страхования, чтобы не один из наших соотечественников не остался без возможности получения лечения. Никто не должен страдать или умереть, потому что не имеет денег на лекарства или врача
Необходимо уважать режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.
Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
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