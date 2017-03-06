Предвыборные обещания блока «ЕЛК»: Соглашение с ЕС, снижение налогов для МСБ, репатриация

PanARMENIAN.Net - Партии «Светлая Армени», «Республика» и «Гражданский договор» в составе блока «ЕЛК» (Выход) представили свою предвыборную программу, состоящую из 11 пунктов. В случае прохода в парламент Армении блок обещает в первую очередь заняться реформами в армии, а также внешним политическим курсом Армении.

Блок обещает, что через 5 лет на передовой боевое дежурство будут осуществлять только военнослужащие-контрактники, получающие специальную зарплату. Блок считает внешней политической ошибкой членство Армении в ЕАЭС. «ЕЛК» планирует вести переговоры по подписанию Соглашения об ассоциации Армении с Европейским союзом.

Для урегулирования карабахского конфликта в первую очередь планируется препринять шаги по восстановлению военного баланса между Арменией и Азербайджаном. В вопросе Арцаха (Нагорный Карабах) не может быть речи о взаимных уступках.

Блок также предпримет шаги для открытия армяно-турецкой границы без предусловий, для увеличения численности населения Армении в 2 раза, организвав большую репатриацию.

Блок планирует сделать из Армении страну высоких технологий, и в этих целях освободит ИТ-компании, имеющие более 150 и более служащих от налога на прибыль, а компании сферы альтернативной энергетики - также и от таможенных пошлин.

Для решения проблемы безработицы и увеличения в буджете страны будет использована тяжелая промышленность, а цены на электричество и газ снизятся на 10-15%.

Программа предусматривает борьбу с коррупцией, реформы в сферах образования, экологии, транспорта и здравоохранения, а также ряд преимуществ для тех, кто занимается сельским хозяйством.

Программа блока также предусматривает защиту интересов малого и среднего бизнеса и внедрение института бизнес-омбудсмена с широкими полномочиями.

Блок «ЕЛК» также обещает, что в результате увеличения доходов бюджета страны по меньшей мере на 20 процентов будут увеличены зарплаты в бюджетных учреждениях и пенсии, будет установлена единая ставка подоходного налога в размере 20 процентов, будут устранены искусственные монополии.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканскаяпартия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.

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