Исследование: За блок «Царукян» готовы проголосовать на 4% больше избирателей, чем за правящую партию Армении

PanARMENIAN.Net - Блок «Царукян» опережает правящую Республиканскую партию Армении на старте агитационной кампании к апрельским парламентским выборам. Об этом свидетельствуют данные опроса армянского представительства международной организации Gallup International Association.

В ответ на вопрос «За какую партию и блок партий вы бы проголосовали, если бы выборы были в предстоящее 12 марта?» 26.4% респондентов назвали блок «Царукян», а 22.8% - предпочли РПА.

Директор армянского представительства Gallup International Association Арам Навасардян напомнил, что, согласно ноябрьскому исследованию организации, за РПА готовы были проголосовать 19.5% респондентов, а 18.4% - за «Процветающую Армению» (ядро блока «Царукян» - ред.).

«Сейчас мы находимся в стартовой ситуации, и показатели двух доминантных политсил, показавших самые высокие результаты, не сильно отличаются – 23% и 26% с разницей всего в 3%. Избирательная кампания, свидетелями которой мы будем в ближайший месяц, может многое изменить», - заявил он, передает «Новости-Армения».

Другие участники избирательной кампании существенно отстают от этих двух политических сил. Так, за блок «Елк» готовы проголосовать 4,3% опрошенных, за АРФ Дашнакцутюн – 3,9%, «Свободных демократов»– 3,4%, «Армянское возрождение» – 2,7%, за блок «Конгресс-НПА - 2,6%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 1,8%, и за Коммунистическую партию – 1%.

При этом 14% отказались отвечать, а 17% - затруднились с выбором.

«Согласно нашему экспертному мнению, (в парламент – ред.) пройдут 4-5 партий - это блок «Царукян», РПА, блок «Елк», АРФ «Дашнакцутюн» и «Свободные демократы», которые имеют потенциальную возможность пройти в Национальное собрание», - сказал Навасардян.

В опросе, который проводился с 23 февраля по 2 марта, приняли участие 1146 граждан со всей Армении (статистическая погрешность ±3%.).

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков.