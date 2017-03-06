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Новая технологией Netflix позволит зрителям управлять судьбой героев сериалов

Новая технологией Netflix позволит зрителям управлять судьбой героев сериалов
6 марта 2017 - 17:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская компания Netflix начала работу над технологией, которая позволит зрителям выбирать судьбу героев.

Некоторые сцены, предполагающие принятие героями очередного решения, специально будут сниматься в нескольких вариантах, от которых будет зависеть дальнейшее развитие истории. Выбирать сюжетные линии зрители смогут с помощью кнопок на своих телевизионных пультах, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

«Посмотрим, как это сработает. Пока это просто эксперимент, и мы посмотрим, станет ли технология успешной. Это новые возможности для создателей сериалов», — рассказал собеседник издания.

В будущем, как утверждают сотрудники Netflix, более сложные технологии вполне смогут позволить поклонникам смотреть любимые сериалы практически бесконечно, каждый раз пересматривая серии с разными вариантами развития событий.

«Как только у вас появится интерактивность, вы сможете пробовать все, что угодно», — заявил Рид Хастингс, президент Netflix.

Как сообщается, компания уже работает над интерактивными шоу для детей. Они смогут выбирать, как поступить герою, в зависимости от своего характера или настроения. Первый такой экспериментальный проект выйдет на телеэкраны уже в 2017 году.

Основанная в 1997 году компания Netflix изначально занималась прокатом фильмов на DVD по почте. В 1999 году был создан сервис Video-on-Demand («Видео по требованию») – пользователь платит месячную подписку и при этом может получить доступ ко всем сериалам, фильмам и мультфильмам, которые есть у сервиса в наличии.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Зрителям позволят управлять судьбой героев сериалов
Daily Mail. Netflix starts working on technology that will allow viewers to decide how the story unfolds via their remote
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