Закрытая встреча СБ ООН по ракетным пускам КНДР пройдет 8 марта

PanARMENIAN.Net - Совет Безопасности ООН по запросу США и Японии проведет 8 марта закрытую встречу, на которой обсудит ракетные испытания КНДР. Об этом объявило 6 марта постоянное представительство США при всемирной организации.

«По запросу Японии и Соединенных Штатов совещание (СБ ООН) по теме (ядерного) нераспространения и КНДР пройдет утром 8 марта», - говорится в сообщении дипмиссии. Там также уточнили, что закрытая встреча по Сирии с участием спецпосланника генсека Стаффана де Мистуры, ранее намеченная на первую половину дня 8 марта, состоится в тот же день в 15:00 по нью-йоркскому времени (00:00 по ереванскому времени), передает ТАСС.

Ранее КНДР объявила, что проведенные в понедельник пуски четырех баллистических ракет были отработкой ударов по военным базам США в Японии. Они были запущены с полигона на западном побережье КНДР и пролетели примерно тысячу километров. Три ракеты упали в эксклюзивной экономической зоне Японии примерно в 300 км от побережья префектуры Акита на севере главного острова страны Хонсю.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне нынешней враждебной политики Вашингтона.

С осуждением действий Пхеньяна 6 марта выступили ряд западных стран, в том числе США, а также НАТО. В свою очередь, в МИД РФ призвали все стороны на Корейском полуострове проявлять сдержанность для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

В письменном заявлении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил пуски баллистических ракет КНДР, отметив, что они «нарушают резолюции Совета Безопасности и серьезно подрывают мир и стабильность в регионе».

Административный глава всемирной организации в очередной раз призвал руководство страны «воздержаться от дальнейших провокаций и полностью уважать свои международные обязательства».