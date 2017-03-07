Глава МЧС Армении и представитель ОБСЕ обсудили вопросы сотрудничества

PanARMENIAN.Net - Вопросы, связанные с повышением уровня готовности гражданских и общинных структур приграничных зон к чрезвычайным ситуациям, были обсуждены в ходе визита Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика в министерство чрезвычайных ситуаций Армении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр Давид Тоноян представил Анджею Каспршику мероприятия, реализованные в рамках международной гуманитарной программы с целью сокращения рисков бедствий и повышения уровня подготовки населения. Стороны также обсудили уровень сотрудничества МЧС Армении и ОБСЕ.

Согласно сообщению, после встречи Тоноян и Каспршик посетили Национальный центр кризисного управления, где представитель ОБСЕ ознакомился с деятельностью центра и технической обеспеченностью.