Глава МЧС Армении и представитель ОБСЕ обсудили вопросы сотрудничества
7 марта 2017 - 16:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Вопросы, связанные с повышением уровня готовности гражданских и общинных структур приграничных зон к чрезвычайным ситуациям, были обсуждены в ходе визита Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика в министерство чрезвычайных ситуаций Армении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Министр Давид Тоноян представил Анджею Каспршику мероприятия, реализованные в рамках международной гуманитарной программы с целью сокращения рисков бедствий и повышения уровня подготовки населения. Стороны также обсудили уровень сотрудничества МЧС Армении и ОБСЕ.
Согласно сообщению, после встречи Тоноян и Каспршик посетили Национальный центр кризисного управления, где представитель ОБСЕ ознакомился с деятельностью центра и технической обеспеченностью.
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