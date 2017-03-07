В сборную Армении на матч с Казахстаном приглашены 18 футболистов, выступающих за рубежом

PanARMENIAN.Net - Главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян огласил имена 18 легионеров, приглашенных в состав национальной команды для подготовки к отборочному матчу с Казахстаном. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении.

В подготовительных сборах будут участвовать Левон Айрапетян («Пайкан», Иран), Грайр Мкоян («Эстеглал», Иран), Вараздат Ароян («Падиде», Иран), Тарон Восканян («Кармиотиса», Кипр), Ованнес Амбарцумян («Вардар», Македония), Гаэль Андонян («Вериа», Греция), Гор Малакян («Сталь», Украина), Камо Ованнисян («Торпедо-Белаз», Белоруссия), Эдгар Малакян («Сталь», Украина), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед», Англия), Маркос Пизелли («Ксанти», Греция), Араз Озбилис («Бешикташ», Турция), Геворг Казарян («Маритиму», Португалия), Тигран Барсегян («Вардар», Македония), Артем Симонян («Ле Мон», Швейцария), Артур Саркисов («Енисей», Россия), Руслан Корян («СКА-Хабаровск», Россия), Эдгар Манучарян («Урал», Россия).

Имена футболистов, выступающих в чемпионате и окончательный состав сборной на предстоящий матч будут оглашены позже.

Матч состоится 26 марта в 20:00 (по ереванскому времени) на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване.

Ранее сообщалось, что билеты на отборочный матч чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Армении и Казахстана поступили в продажу.